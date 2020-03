Macerata-Leverano a porte chiuse ma visibile in streaming

Torna il campionato di volley Serie A3 Credem Banca, con la 9° giornata di ritorno che vedrà sfidarsi la Menghi Macerata con la BCC Leverano. La partita si svolgerà domenica alle 18 alla Marpel Arena, ma i biancorossi non potranno fare affidamento sul sostegno del proprio pubblico, come da direttive ufficiali. Per tutti i tifosi e gli appassionati sarà comunque possibile seguire la partita in streaming. I metodi a disposizione sono due: attraverso la piattaforma ufficiale della Lega Volley, legavolley.it; la Menghi Macerata metterà poi a disposizione anche la diretta tramite Facebook, visualizzabile dalla pagina Pallavolo Macerata, dove si potrà commentare la partita, trovare aggiornamenti in tempo reale e formazioni in anteprima.

Nonostante l’assenza del calore dei tifosi, non mancheranno invece agonismo e spettacolo. In palio ci sono punti fondamentali per la corsa ai play-off e la lotta salvezza; con quattro giornate alla fine del campionato, la Menghi Macerata, oggi terza in classifica, vuole assicurarsi una posto alle spalle della capolista Videx Grottazzolina. La BCC Leverano occupa invece l’ultima posizione e cerca punti per evitare la retrocessione diretta. Si prospetta una partita tirata, con le squadre che combatteranno su ogni palla.

L’appuntamento quindi è per domenica alle 18, sul sito legavolley.it oppure sulla pagina Facebook Pallavolo Macerata.

8 marzo 2020