Macerata, ZTL aperta nei giorni di ritiro della pensione

Apertura straordinaria della Zona a Traffico Limitato nei prossimi giorni, per venire incontro alle esigenze di quanti si dovranno recare all’ufficio delle Poste centrali di via Gramsci per riscuotere la pensione, gli assegni e le indennità di accompagnamento per gli invalidi civili.

L’ordinanza emessa dal Comando di Polizia Locale riguarda solo il varco di via don Minzoni e prevede l’apertura della Ztl dalle ore 7 alle 20 dei giorni 26, 27, 28, 30, 31 marzo e 1° Aprile. In tale fascia oraria si potrà quindi accedere liberamente al centro con l’auto senza limitazioni.Si ricorda che domenica 29 marzo è esclusa dal provvedimento e rimane quindi vietato l’accesso in centro storico per l’intera giornata.

26 marzo 2020