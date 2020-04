Luce lunare in una poesia di Elisa Eötvös “Luna dentro me”

A tu per tu con la Luna, sognare in riva al mare pervasi dalla luminosità lunare, che avvolge tutto trasformando cose, esseri e sogni in un racconto assoluto.

Luna dentro di me

Luna dentro me / e sulla ghiaia / che calpesto, / luna dappertutto / con luce di diamante / e di stelle pesanti / e di lucido argento, / che affina il sogno, / che sparge stormi / di uccelli folli / sul mare, nelle mani, / che fa credere / di poter chiarificare / anche il cuore, / anche le mie bandiere / non espresse. / E che s’avvia verso di me / immobile e spontanea, / con un racconto / assoluto.

Elisa Eötvös

1 aprile 2020