Un sorriso da Cisirino contro il Covid19: “La preda de Peppe!”

Il Covid19 continua a mietere vittime alla media di 800 al giorno, pur con la lieta notizia che i contagi stanno diminuendo. Dobbiamo continuare a stare in casa e Cisirino ci mette del suo per donarci un momento di allegria con le sue poesie in dialetto maceratese.

La preda de Peppe

Peppe, sin da ioenòttu, adèra cacciatore / de quilli che spara vène e a rajió viduta / ma ci-aìa anche lu viziu, daéro traditore, / prima de partì de fàsse una gran viuta!

Un ghiornu, che avìa daéro esagerato, / rvénne a casa e la mojiesa, poretta, / je dimannò se avìa, che ò, sparato. / Issu che de vì n’avìa viuto ‘na ‘mpollétta,

je desse: “Scì e me sa che ci-ho ‘cchiappato!” / Essa: “Era ‘na lebbre oppure un cinghiale?” / “Nòne – responne, mestu e preoccupatu – / adèra Antò che ammó sta su lu ‘spedale!”

Cisirino

1 aprile 2020