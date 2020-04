UniMc sostiene una raccolta fondi pro emergenza sanitaria

L’Università di Macerata si mobilita per sostenere la battaglia contro l’epidemia da Covid-19 attivando un conto corrente dedicato al sostegno dell’emergenza sanitaria per raccogliere le donazioni di tutta la comunità universitaria.

Spiega il rettore Francesco Adornato: “Proprio perché non siamo indifferenti, né distanti vogliamo dare un contributo concreto per sconfiggere questo nemico invisibile, aiutando le persone colpite dal coronavirus attraverso la messa a disposizione di quelle apparecchiature medico sanitarie che la Direzione Generale dell’Area Vasta ci segnalerà come più importanti e urgenti. Credo che sia per tutti noi una gioia immensa sapere che il nostro gesto possa contribuire a salvare una vita umana. Le circostanze che stiamo attraversando, nel modificare le nostre abitudini, contribuiscono, tuttavia, a rafforzare i valori positivi dell’attenzione verso l’altro. Nessuno di noi è estraneo al bisogno di solidarietà che sale dal Paese e, in particolare, dal nostro territorio”.

La somma raccolta sarà integrata da una ulteriore donazione che l’Ateneo direttamente, con propri fondi di bilancio, provvederà a stabilire.

Le coordinate per il versamento sono: Banca Intesa Sanpaolo, Iban IT87F0306913401100000300011, causale “Covid19 Unimc sostegno emergenza”. Per i versamenti allo sportello, basta comunicare il codice speciale 009779.

2 aprile 2020