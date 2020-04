Versi dialettali di Mario Monachesi: “Lo so ce vè’ da piagne”

Quanto dolore per le persone care perdute in questi tragici giorni, sono lacrime versate; lasciatene un po’ per dopo, per quando arriverà la luce alla fine di questo oscuro tunnel e finirà l’incubo.

Lo so ce vè’ da piagne

Lo so ce vè’ da piagne. / A chj non vè’ / in quistu piriudu de paura / de morte spasa uvunque? / Pare la finizió’ de lu munnu / però duìmo risiste / tenécce fòrte co’ la ménte. / Duimo fajela / e mórde lagreme lasciàlle / per quanno sarà tutto finito. / Quillu jornu duimo piagne / tanto tanto / ma de filicità.

Mario Monachesi

3 aprile 2020