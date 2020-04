Signor Sindaco di Macerata, per favore, guanti e mascherina!

Eccolo là..! Romano ne ha combinata un’altra delle sue. Mentre Dario Marcolini, che sta ricevendo la lettera di ringraziamento destinata alla popolazione di Taicang per il dono di migliaia di mascherine, è bardato come Covid19 comanda, con guanti e mascherine, il primo cittadino maceratese è sprovvisto di entrambi i presidi medici così caldamente raccomandati a tutti. Che ce voléte fa’… per il Sindaco vale il grillesco detto “Io so’ io e… so’ immune e non contamino!”

