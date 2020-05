La Sios di San Severino realizza il “Punto di sanificazione”

Tre soci, una quarantina di dipendenti, una costruzione che supera i 17mila metri quadrati, Sios è un’azienda moderna che produce scatole e fustellati in cartone ondulato, dal micro onda al tre onde, imballaggi giganti, scatole americane di vario genere, espositori, pal box, bauletti per capi d’abbigliamento appesi, carton pallets, angolari, carta ondulata e stampe flexografiche in quadricromia. Imballaggi certificati Iso 9001 e Fsc, partono da San Severino Marche e fanno il giro del mondo per essere utilizzati da tante aziende leader nei vari settori produttivi.

La Sios ha progettato, brevettato e prodotto un utilissimo display chiamato “Punto di sanificazione”. Si tratta di un espositore multifunzione che unisce in un’unica struttura tutto il necessario per la corretta gestione delle precauzioni igieniche personali per contrastare la diffusione del Coronavirus.

Questo tipo di display è posizionabile in tutte le attività commerciali, professionali, produttive come pure gli enti pubblici.

L’azienda ha donato al Comune di San Severino Marche diversi espositori che verranno ora montati agli ingressi delle varie sedi e uffici, a disposizione degli utenti che torneranno a frequentare gli uffici pubblici della e dei dipendenti che già ne fanno uso a ogni ingresso e a ogni uscita.

La consegna dei “Punti di sanificazione” al Sindaco è avvenuta alla presenza dei soci Sios, Gualtiero Taborro, Sante Taborro e Fabio Taborro. “A nome dell’Amministrazione ringrazio la Sios per questo bel gesto – afferma il sindaco Piermattei – molto utile per noi e simbolo della vicinanza reciproca tra gli amministratori e le aziende del nostro territorio”.

10 maggio 2020