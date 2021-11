Quante volte / guardando il mare… / scrutando nel suo / mutevole… “L’onda”

Quante volte / guardando il mare… / scrutando nel suo / mutevole riflesso / d’azzurro ho cercato / una luce diversa, / che infrangess / tra le mie mani / il tempo fuggente, / e i dì perduti / che parlano di noi! / Vorrei ritrovarti, / essere un’onda / e viaggiare / tra i perigli del mare… / e dell’universo. / Vagare nel vuoto / per avvinghiarmi a te / perché mi manchi… / Come l’onda / ghermisce lo scoglio / alfin così ti avrò vicino. / Scivolando nel tuo / sguardo in un mondo / ove l’impossibile / non esiste / e come cacciatori / depredati degusteremo / brandelli di noi / nel sapore del desiderio / non più ingabbiato…

Fulvia Foti

15 novembre 2021