Versi positivi del poeta dialettale maceratese Urbano Riganelli: “La mmaschera”

Li dolori me se rpòrta / ogni jornu me arzo / co’ un fastidiu nóu / me pare d’èsse’ / ‘n’ospedale ambulande. / Ma che razza de fandascìa / se rtròa ‘stu fisicu mia. / Se faccio ‘na mossa / me scricchiola l’ossa. / Lu stommicu me bbruscia, / lu fétecu me se ‘ngrossa. / Pijo le pasticche pe’ la pressió’ / essa se ne freca, va su e gghjó. / Scuficchiènne su la suffitta / da drendo ‘nu scatoló’ / sarda fòri ‘na vecchia mmaschera. / Me la metto. / Essa rride cunvinda, / du’ lacrimozzi spunda / da sotto ‘lla faccia finda. / Ma ogghj non vòjo piagne, / vòjo rride pure io. / Anzi, me faccio / ‘na squacquarata, / vòjo fà’ mèjo / de ‘lla maschera scarginata. / La vita, anghe co’ li dolori / adè sembre vèlla. / È tembu de carnuà / adè tembu de alligrìa / a lo penà’ non ge vòjo penzà’ / e pijo a cargi / la malingunìa.

Urbano Riganelli

16 novembre 2021