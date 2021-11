È in edicola il n° 281 del mensile “La rucola”, con le notizie del territorio maceratese

Il mensile “La rucola” n° 281 è uscito nelle edicole di Macerata, Corridonia (centro), Treia (borgo), Villa Potenza, San Claudio e Passo di Treia.

Questo mese la rivista esce in una edizione straordinaria con più pagine perché, oltre il solito “fricandò” di notizie ad ampio spettro, contiene una inchiesta completa sulla spinosa vicenda dell’INRCA di Appignano, cittadina che al posto della Casa di Riposo dell’Ente Falconi ora vede uno spazio completamente vuoto… sine die, a tempo indeterminato e, forse, per sempre.

Oggi, come le altre volte, la nostra esortazione è… leggete per non fermare l’evoluzione della specie!

17 novembre 2021