Nuovo “tutto esaurito” a Caldarola per “Il Gusto del Teatro”

La Compagnia “Nuovo Teatro Piceno” di Castel di Lama ha portato in scena a Caldarola, per la quinta rassegna de “Il Gusto del Teatro”, una spiritosa e filosofica commedia di Eric Emmanuel Schmitt, “Il libertino”, per la regia di Gianfranco Fioravanti, che ha fatto registrare di nuovo il tutto esaurito.

Nota critica – Un testo impegnativo, filosofico, ma condotto magistralmente in scena dagli attori che hanno guidato un pubblico molto attento dall’inizio alla fine. Misurati e sempre nei personaggi gli interpreti piceni, in una pièce che, pur essendo spiritosa e caustica, ha sempre tenuto il ritmo elevato e lo humour costante. Inoltre parlare di morale al tempo dei Lumi non era meno semplice di oggi, tempi in cui Les Lumières si sono probabilmente di molto affievoliti.

L’apericena – L’apericena non ha mancato di sorprendere e, come tutte le altre volte, è stato all’altezza della propria fama deliziando i palati dei partecipanti.

Oggi in scena – Oggi in scena una compagnia bravissima, di Salerno, “Il Teatro dei Dioscuri”, guidati da Antonio Caponigro. In scena una pièce di Eduardo De Filippo, “Uomo e galantuomo”.

Dalle note di regia – “Sul sottile filo che separa realtà e finzione, passando attraverso la pazzia (per bisogno/fame o per opportunità/etichetta sociale), si gioca questo testo molto particolare di Eduardo. Il tema del doppio la fa da padrone: comicità-drammaticità, attori-personaggi; uomini-galantuomini; nobili-plebei; ricchezza-miseria; verità-menzogna. Personaggi attori e attori personaggi, sani che si fingono pazzi e pazzi che tornano sani, fratelli veri e fratelli finti, madri vere e madri finte, padri legittimi e padri illegittimi si susseguono sulla scena intrecciando, l’una nell’altra, vicende speculari. E il “la llà ra llà lì, la llà ra llà là”, necessità prima di Alberto, poi del Conte Carlo, quindi di Gennaro, diventa una sorta di mantra corale … giocoso, scaramantico o liberatorio? La maschera, che domina la scena, ricorda il continuo sdoppiamento dell’essere umano stesso tra finzione e realtà. Così il piano luci, così la scenografia vuota-piena che delimita gli spazi fisici e mentali, lasciando comunque intravedere, così la “biancheria artistica” costantemente presente in scena. Su questo doppio binario si è mosso anche questa volta il lavoro di ricerca di Teatro dei Dioscuri, sospeso a metà tra la tradizione ed il tradimento”.

8 febbraio 2020