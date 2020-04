Poesia dialettale di Egidio Mariotti: “Nonni o ttapavusci?”

Lu tembu passa, vola addirittura! / Me pare jéri che ero un frichinacciu / e nonnu me facìa la ciarmatura, / o che sardào su lu focaracciu, / perché a passà lì ‘n menzu a lu faóre, / leàva da la trippa lu dolore.

Immece mo me sò’ rtroàtu nonnu: / ci-agghjo tre niputucci cuscì bélli! / ‘Che ‘òte me fa pèrde anche lu sonnu, / ma è tandu graziusi ‘sti munelli! / Staco co’ issi tandu volentieri, / ‘ché, spissu, scaccia pure li penzieri.

Quarcunu dice: “Fai lu ttappavusci?” / “Cumme smanovri vè’ ‘ssa carrozzella!” / “Attente, tétte qua che là la strusci!” / “Che ce vò’ la patende a guidà quella?” / ‘Che atru dice: “Fai lu vèbbisitte? / Attente a li segnali co’ le scritte!”

Ma io però, ‘n ce bbado e tiro ‘nnandi; / me godo lu surrisu tenerellu / e quill’ucchjtti tutti rluppicandi, / più belli de lu mèjo jocàrellu; / me rrendra jó lu funnu de lu còre / e me lu rrémbie d’emozió e d’amore.

Po’, che ve devo dì’, se sa che ormai / co’ li nipoti non zé ‘mmècchja mai!

Egidio Mariotti

8 aprile 2020