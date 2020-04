La chjacchjerata de Peppe e Gustì: coronavirus e bagni autopulenti

Rieccoli, Peppe e Gustì, amici per la pelle, nel loro ironico, pungente e divertente siparietto, mentre fanno una chiacchierata sugli argomenti del momento.

Peppe: “Ciao Gustì, do’ vai co’ ‘ssa zeppetta su le mà’?”

Gustì: “Zeppetta? Questa è un sarvavita!”

Peppe: “E comme fa a èsse’ ‘n sarvavita?!”

Gustì: “Ma perché adè lónga un metru…”.

Peppe: “Tu me stai a portà’ per culu!”

Gustì: “No. Non ce penzo porbio!

Peppe: “Allora visogna che te spieghi mejo…”.

Gustì: “È chjaro che tu non sì aggiornatu su le urdime novità su lu coronavirusse…”.

Peppe: “E come no! Chjude le scòle ‘n bo’ qua e ‘n bo’ llà… li cinema, li teatri, le partite de palló’…”.

Gustì: “E allora duvristi sapé’ che la jende deve da mandené’ la… distanza de sicurezza de un metru!”

Peppe: “E la zeppetta tua è longa un metru…”.

Gustì: “Vidi che ce sì ‘rrigatu!”

Peppe: “Allora scànzete: me stai a discore su la faccia… che sarrà scì e no ‘na trindina de cindimetri!”

Gustì: “Ma pure tu… che vai i’ gniru sinza mascherina!”

Peppe: “Stamme a sindì… a me me pare tutta ‘na puttanata! Se ‘ssu virusse se ‘ttacca per via aerea: tutti espirimo e ispirimo perciò, prima o dopo, tutti lo ghjmo a rispirà perché chj ce l’ha lu vutta fòri a ogni rispiru che fa!”

Gustì: “Gorbi! e pure quessa è ghjusta! Ma allora tutto ‘sso reccomannàsse de lavàsse spisso le mà..? Se ‘ssu virusse lu rispirimo a che serve a lavàsse le mà’?”

Peppe: “Tando pe’ cumingià’ ‘n moccó d’igiene non te fa male. E ppo’ penza se te ‘ppogghj co’ le mà’ su un postu do’ unu ‘nfettu ci-ha tuscìto… te tocchi co’ le mà’ su la vocca e sì frittu!”

Gustì: “Se le cose sta cuscì comme tu me dici non ci sta scambu per gnisciù!”

Peppe: “Veramende… più che scambu non ci sta speranza… visto che lu Ministru de la Salute s’adè laureatu in Scienze Pulitiche, ci-ha un dottoratu in Storia dell’Europa Mediterranea e se chiama porbio… Speranza!”

Gustì: “Se po’ porbio dì’ che simo… sinza speranza!”

Peppe: “Però lu Cumune de Macerata per quanto riguarda l’igiene se sta organizzènne”.

Gustì: “Ah, scì? e che sta a fa’?”

Peppe: “Sta a rfà’ tutti li vagni pubblici nói. Moderni!”

Gustì: “Un cèssu è un cèssu! Chi vòr dì’ moderni?”

Peppe: “Comme se vede che tu a casa tua ci-hai angora lu cèssu a la turca! Lu Cumune immece li sta a fa’ autopulendi. Cioè che se pulisce e se disinfetta da suli. E co’ le porte automatiche che quanno finisce lu tembu de la monetina se rapre da sole!”

Gustì: “A scì? E mica me piace pe’ gnende ‘ssa novità!”

Peppe: “Perché non te piace?”

Gustì: “Tu pénza a la scèna… Bbòcca unu che va stiticu e je ce vòle più tembu der normale pe’ libberàsse… je scatta lu tembu, je se rrapre la porta che sta angora a sedè su lu vatticlò co’ le carze calate, parte lu lavaggiu automaticu che je sciacqua lu sedere mendre lu primo de la fila se sta a guardà tutta la scena!”

Peppe: “Saccio un gorbu io… ce sarrà da facce la pròa”.

Gustì: “Scì, fàlla tu e io so’ lu primu de la fila!”

Guano di Piazza

17 aprile 2020