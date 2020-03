Le frasi dialettali usate per definire il “girandolone”

Oggi magari il termine “girandolone” si usa ben poco, forse perché siamo delle persone in continuo movimento e siamo diventati tutti… girandoloni, ma un tempo non era così e c’erano definizioni figurate decisamente originali.

De lu jirannoló (il bighellone) si usa dire che no’ ttròa mai la strade de casa (non trova mai la strada di casa); ma si dice anche, con felici espressioni: Se je se lama casa, non ge rmane sotta de sicuro (se gli crolla la casa, non ci rimane sotto di sicuro); Va sèmbre ‘ngellacchjènno (va sempre svolazzando qua e là, come fanno gli uccelli).

Da una ricerca di Claudio Principi

23 marzo 2020